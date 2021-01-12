Адахан Мадумаров считает, что ЦИК вступила в сговор с Садыром Жапаровым

Кандидаты в президенты Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев и Канат Исаев обратились в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с требованием провести повторное тестирование автоматически считывающих урн с участием СМИ, представителей претендентов и независимых экспертов. Об этом сообщается в заявлении Адахана Мадумарова.

«6 января ЦИК провела тестирование АСУ с участием сотрудников ГКНБ. Также на местах под видом тестирования на участки приходили сотрудники спецслужб и приносили с собой флешки. Принимая во внимание заинтересованность главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в результатах выборов в пользу однопартийца Садыра Жапарова, мы выразили протест на допуск к АСУ работников ГКНБ. Однако Центризбирком проигнорировал наше обращение», — сказал лидер партии «Бутун Кыргызстан».

Он также заявил о сговоре ЦИК с Садыром Жапаровым и считает невозможным признание его президентом.

Напомним, ранее кандидаты в президенты Канат Исаев и Адахан Мадумаров заявили, что не доверяют автоматически считывающим урнам, и предлагали перенести выборы на 10 дней.

«ГКНБ наведался в Центризбирком и проверил работу автоматически считывающих урн. Глава комитета Камчыбек Ташиев как близкий друг Садыра Жапарова заинтересован в итогах выборов. Поэтому, считаем, необходимо экстренно созвать заседание парламента, создать комиссию и проверить этот факт. Конечно, нужно дать время комиссии поработать, для этого надо перенести президентские выборы на 10 дней», — говорится в сообщении.

Однако в ЦИК заметили, что никакого сговора не было и результаты выборов абсолютно достоверны. Международные наблюдатели также подтверждают, что те нарушения, которые имели место быть на отдельных участках, на волеизъявление граждан в целом не повлияли и сам процесс был организован хорошо.