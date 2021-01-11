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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Наблюдатели ОБСЕ считают, что выборы президента были хорошо организованы

«Досрочные выборы президента в Киргизии в целом были хорошо организованы, соответствовали базовым правовым стандартным рамкам», — заявил сегодня на брифинге глава миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Тамаш Месерич.

По его словам, правовая база в Кыргызстане позволяет проводить состязательные выборы. Основные свободы в целом соблюдаются. Он отметил, что досрочные президентские выборы и референдум проводились на фоне политического кризиса, который развернулся после отмены октябрьских парламентских выборов.

В свою очередь специальный координатор и глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Юэль-Йенсен считает, что кандидаты в президенты могли свободно проводить кампанию. Но многим не хватило необходимых финансовых ресурсов.

«Было очевидно, что в этой кампании доминировал один кандидат. Предоставление бесплатного эфирного времени обеспечило платформу для кампании для избирателей. Но общее отсутствие критических сообщений в СМИ ограничивает способность избирателей сделать осознанный выбор. Я хочу поблагодарить многих работников избирательных участков по всей стране за их вчерашние значительные усилия, вы много работали в трудных условиях», — подчеркнул Питер Юэль-Йенсен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179557/
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