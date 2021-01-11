Садыр Жапаров передаст полномочия премьера после инаугурации

Садыр Жапаров после инаугурации официально передаст полномочия премьер-министра. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом информационного обеспечения аппарата правительства Бактыбек Рысалиев.

По его словам, главой кабмина Садыр Жапаров не будет.

«После того как ЦИК официально огласит результаты выборов и будет проведена инаугурация, он официально передаст полномочия премьер-министра. До этого будет работать исполняющим обязанности главы правительства Артем Новиков», — отметил Бактыбек Рысалиев.

Напомним, что накануне в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.