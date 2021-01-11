Глава конституционного совещания рассказал, когда документ поступит в парламент

Глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов рассказал 24.kg, когда проект новой Конституции поступит в парламент.

По его словам, документ находится на доработке.

Остались последние штрихи. До конца недели, думаю, мы передадим новую редакцию депутатам Жогорку Кенеша. Бекбосун Борубашов

Он добавил, что далее уже нардепы должны вынести проект на общественное обсуждение и по его завершению принять в трех чтениях. «Референдум по откорректированному Основному закону также назначат депутаты», — сказал Бекбосун Борубашов.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.