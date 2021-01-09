Мерзнут дети и врачи. Эльвира Сурабалдиева побывала в горбольнице № 3

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Эльвира Сурабалдиева написала на своей странице в Facebook, как она посетила Детскую городскую больницу № 3.
По ее словам, она обратила внимание на публикации в соцсетях, где писали родители болеющих детей, жалуясь на холод в клинике. «Позвонила министру здравоохранения, который сообщил, что все «под контролем». Далее о том, что «все замечательно» отчиталась начальник лечебного управления Минздрава, которая и должна обеспечивать тот самый контроль. Вечером после работы заехала в больницу, чтобы увидеть картину жалоб как есть. Нас встретила большая очередь в холле, несмотря на позднее время. Обошла все этажи, заполненные детьми и родителями, палаты. На почти 200 деток и родителей всего пара врачей, а это явный перегруз. Мерзнут в холле как пациенты, так и перегруженные работой медики», — отметила Эльвира Сурабалдиева.
Она добавила, что старые советские здания морально и физически устарели, поэтому «надо прекращать коррупционную практику «ремонтов», которая позволяет списывать и воровать миллионы бюджетных денег».«А еще они съедают много тепла, которого в итоге не хватает на отопление громоздких помещений — холла, коридоров, лестничных проемов и процедурных кабинетов. Мы небогатое государство, должны все просчитывать, правильно экономить, поэтому строить раз и надолго комфортные больницы с лабораториями, с соответствующей инфраструктурой. Питание пациентов — интересная статья расходов для главврачей больниц, которую пора брать под особый контроль. Как выяснилось, в Третьей детской не всех детей кормят. Пообещали исправить», — написала чиновница.