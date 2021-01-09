Мерзнут дети и врачи. Эльвира Сурабалдиева побывала в горбольнице № 3

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Эльвира Сурабалдиева написала на своей странице в Facebook, как она посетила Детскую городскую больницу № 3.

По ее словам, она обратила внимание на публикации в соцсетях, где писали родители болеющих детей, жалуясь на холод в клинике. «Позвонила министру здравоохранения, который сообщил, что все «под контролем». Далее о том, что «все замечательно» отчиталась начальник лечебного управления Минздрава, которая и должна обеспечивать тот самый контроль. Вечером после работы заехала в больницу, чтобы увидеть картину жалоб как есть. Нас встретила большая очередь в холле, несмотря на позднее время. Обошла все этажи, заполненные детьми и родителями, палаты. На почти 200 деток и родителей всего пара врачей, а это явный перегруз. Мерзнут в холле как пациенты, так и перегруженные работой медики», — отметила Эльвира Сурабалдиева.