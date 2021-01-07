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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Скандалы с чиновниками

Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве

Пресс-центр ГКНБ сегодня сообщил о начале досудебного производства по факту крупного мошенничества, в котором подозревают супругу одного из кандидатов в президенты страны.

В ведомстве не назвали имени претендента на высший политический пост в стране, чью супругу подозревают в совершении преступления.

По данным 24.kg, расследование началось в отношении супруги бывшего замглавы МВД Курсана Асанова — Кульнары Усенкановой. Напомним, по версии следствия, она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Отметим, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179146/
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