Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве

Пресс-центр ГКНБ сегодня сообщил о начале досудебного производства по факту крупного мошенничества, в котором подозревают супругу одного из кандидатов в президенты страны.

В ведомстве не назвали имени претендента на высший политический пост в стране, чью супругу подозревают в совершении преступления.

По данным 24.kg, расследование началось в отношении супруги бывшего замглавы МВД Курсана Асанова — Кульнары Усенкановой. Напомним, по версии следствия, она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Отметим, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.