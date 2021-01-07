Выборы президента. ГКНБ обвиняет в мошенничестве жену одного из кандидатов

В ГКНБ начато досудебное производство по факту крупного мошенничества, в котором подозревают супругу одного из кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 УК КР по заявлению гражданина А.О. в отношении гражданки У.К. по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Установлено, что гражданка У.К. в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать. Необходимо отметить, что обманутый гражданин являлся иностранным инвестором и планировал вложить указанные средства для развития в нужные проекты страны. Гражданка У.К. является супругой одного из кандидатов в президенты. Досудебное производство направлено в органы прокуратуры для передачи по подследственности», — говорится в сообщении.

В ГКНБ не называют имени претендента на высший политический пост в стране, чью жену подозревают в совершении преступления.