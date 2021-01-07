Трамп не признает победу Байдена: в Вашингтоне начались беспорядки

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп окончательно отказался признавать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Об этом сообщает Reuters.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Такого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже», — сказал глава государства в Вашингтоне в ходе акции «Марш за спасение Америки», где собрались его сторонники.

Трамп провел выступление перед заседанием конгресса США, где должны утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил Байден.

Накануне Трамп заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги прошедших 3 ноября президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах.

Тысячи сторонников Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на митинге, где ожидали выступления действующего президента США. Люди держали флаги США и баннеры в поддержку действующего президента.

Ранее Трамп заявил о том, что тысячи людей, которые выступают против победы на выборах главы государства «леворадикальных демократов», наводнили Вашингтон. По его словам, прибывшие в город граждане не позволят избранному президенту Джо Байдену и его сторонникам «украсть победу» республиканцев на выборах. Трамп отметил, что жители США «больше не будут этого терпеть». В ночь на среду в американской столице прошли акции протеста сторонников действующего президента, в ходе которых произошли стычки с полицией. По данным СМИ, прямо во время протестной акции шла оживленная продажа футболок и кепок с надписями «Остановите воровство» и «Трамп — мой президент».

Полиция задержала шестерых участников демонстраций за ношение огнестрельного оружия без лицензии и нападение на офицеров.

В ходе протестов сторонников действующего президента Дональда Трампа погибла женщина. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.