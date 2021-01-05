18:03
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Жалобы на Садыра Жапарова не подтвердились

В ЦИК проходит заседание координационной группы оперативного реагирования с участием главы ведомства Нуржан Шайлдабековой, представителей МВД и Генпрокуратуры.

Рассмотрено заявление, поступившее от жителей Сузакского района, в котором говорится, что сотрудники штаба кандидата в президенты Садыра Жапарова ходят по домам и собирают паспорта. Однако, как заявили представители местной милиции, этот факт в результате проверки не подтвердился.

Не подтвердился и аналогичный сигнал из Октябрьского района Бишкека. В жалобе указывалось, что председатели ТСЖ и МТУ собирают паспорта.

Нуржан Шайлдабекова пояснила, что городской штаб пытался прояснить ситуацию с теми, кто живет по месту прописки или имеет регистрацию. По ее словам, проверка проводилась в связи с отменой формы № 2.

Отметим, досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178951/
просмотров: 674
Версия для печати
Материалы по теме
На избирательных участках в Бишкеке на выборах будут дежурить 729 медработников
Выборы президента и референдум. Дружинники будут помогать сотрудникам милиции
Выборы президента. Больше всего жалоб поступает в адрес Садыра Жапарова
В постановке театра увидели агитацию против Садыра Жапарова. ЦИК проверяет
Угрозы, админресурс, давление. Наблюдатели о мониторинге агитационной кампании
Выборы президента. Милиция не нашла подтверждения угрозам избирателям в Кара-Суу
Выборы президента. Милиция Кара-Суу оказывает давление на наблюдателей
Выборы президента. Фамилию Рашида Тагаева будут вычеркивать из бюллетеня
Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 105 миллионов сомов
Выборы президента и референдум. ЦИК аккредитовала 315 международных наблюдателей
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;28-31 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря
Садыр Жапаров позвал молодежь на&nbsp;госслужбу. Но&nbsp;предупредил: зарплата маленькая Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель
Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
18:02
В Сулюкте выявлены финансовые нарушения на 1 миллион сомов В Сулюкте выявлены финансовые нарушения на 1 миллион со...
17:57
В закон об экономической амнистии внесены изменения. Какие и кого касаются
17:52
COVID-19. Среди детей школьного возраста зарегистрировано 1 тысяча 988 случаев
17:14
Выборы президента. Жалобы на Садыра Жапарова не подтвердились
17:11
Ошский футбольный клуб «Алай» подписал контракт с новым главным тренером