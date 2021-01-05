Выборы президента. Жалобы на Садыра Жапарова не подтвердились

В ЦИК проходит заседание координационной группы оперативного реагирования с участием главы ведомства Нуржан Шайлдабековой, представителей МВД и Генпрокуратуры.

Рассмотрено заявление, поступившее от жителей Сузакского района, в котором говорится, что сотрудники штаба кандидата в президенты Садыра Жапарова ходят по домам и собирают паспорта. Однако, как заявили представители местной милиции, этот факт в результате проверки не подтвердился.

Не подтвердился и аналогичный сигнал из Октябрьского района Бишкека. В жалобе указывалось, что председатели ТСЖ и МТУ собирают паспорта.

Нуржан Шайлдабекова пояснила, что городской штаб пытался прояснить ситуацию с теми, кто живет по месту прописки или имеет регистрацию. По ее словам, проверка проводилась в связи с отменой формы № 2.

Отметим, досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.