Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступило сообщение от Общественного фонда «Общее дело».

В нем говорится, что в селе Киров Кара-Суйского района Ошской области мужчины спортивного телосложения ходят по домам и угрожают физическим насилием в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберет большинство голосов.

Члены группы направили материалы в МВД, уведомили Генпрокуратуру и ТИК Кара-Суу. Они попросили проверить поступившие сведения.

Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.