Выборы президента. Бюллетени готовы и отправлены на все избирательные участки

2 января 2021 года в здании ОАО «Учкун» подписан акт приема-передачи изготовленных избирательных бюллетеней для проведения досрочных выборов президента Кыргызстана и бюллетеней для голосования на референдуме по определению формы правления в территориальные избирательные комиссии Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, городов Бишкек и Ош, а также на зарубежные участки. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, круглосуточный мониторинг процесса печати бюллетеней в ОАО «Учкун» осуществлялся рабочей группой, в составе которой были члены ЦИК, сотрудники отделов аппарата ЦИК. В печатном цехе «Учкуна» был установлен комплект оборудования, на котором тестировались бюллетени из каждой партии. Охрану обеспечили сотрудники ГКНБ и МВД.

Для проведения досрочных выборов президента изготовлено — 3 миллиона 567 тысяч 138 бюллетеней и 4 тысячи 948 бюллетеней изготовлены шрифтом Брайля.

Для проведения референдума изготовлено — 3 миллиона 567 тысяч 138 бюллетеней и 4 тысячи 948 бюллетеней изготовлены шрифтом Брайля.

В целом для проведения досрочных выборов президента и референдума изготовлено 7 миллионов 134 тысячи 276 бюллетеней.

Количество бюллетеней расчитано на основе окончательного списка избирателей, который сформирован и размещен 2 января 2021 года на портале избирателей «Тизме».

Избирательный бюллетень и бюллетень для голосования имеют высокую степень защиты, на них наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной (АСУ).

При передаче бюллетеней присутствовали представители кандидатов в президенты, политических партий, групп «за» и «против», некоммерческих организаций и средств массовой информации.