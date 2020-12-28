В ЦИК прошла жеребьевка эфирного времени для групп агитации на референдум

В ЦИК прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени для проведения теледебатов для групп агитации на референдум. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, индивидуальные выступления на ОТРК продут 28-30 декабря с 22.30 до 23.30 и 6-8 января 2021 года с 23.00 до 00.00.

Эфир на телеканале МТРК «ЭлТР» для индивидуальных выступлений группам выделяется 28 и 30 декабря, а также 4 и 5 января.

Дебаты на ОТРК пройдут 4 и 5 января с 20.00 до 22.00, на «ЭлТР» — 29 декабря с 18.00 до 19.30, а также 6-8 января с 19.00 до 20.30.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала 14 групп агитации:

за президентскую республику — восемь;

против президентской республики — одна;

за парламентскую республику — три;

против всех вариантов — две.

Референдум по определению формы правления пройдет в один день с досрочными выборами президента — 10 января 2021-го.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.