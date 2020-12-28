Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще одну агитационную группу

10 января 2021 года в один день с досрочными выборами президента пройдет референдум по определению формы правления. ЦИК зарегистрировала еще одну агитационную группу.

Уточняется, что зарегистрирована группа № 3 за парламентскую республику. Член Центризбиркома Акылбек Сариев посчитал, что формулировка заявления некорректна. Но коллеги его не поддержали и проголосовали за ранее утвержденный вариант.

Таким образом, за парламентскую форму правления будут агитировать три группы, за президентскую — восемь и против всех вариантов — две.

Отметим, что агитационные группы должны создать в течение четырех календарных дней фонды и через них оплачивать в том числе и размещение разъяснительных материалов в частных СМИ. Эфирное время и площадь в государственных СМИ предоставляются бесплатно на основе жеребьевки.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.