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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Судьи пожаловались и. о. президента на неприкрытое давление со стороны ГКНБ

Совет судей направил открытое письмо исполняющему обязанности президента Таланту Мамытову.

В нем говорится, что СС выражает обеспокоенность ситуацией, происходящей в последнее время, и беспрецедентными нападками на судебную ветвь власти со стороны правоохранительных органов.

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«При этом как со стороны пресс-служб этих ведомств, так и со стороны отдельных руководителей этих органов, являющихся публичными лицами, звучат безапелляционные заявления о виновности того или иного судьи», — указано в письме.

В СС напоминают: накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на пресс-конференции, что в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело.

Совет уточняет, что он, как орган судейского самоуправления, призванный защищать права и законные интересы служителей Фемиды, считает необходимым отметить: озвученные обвинения в адрес судебной ветви власти, в том числе ее руководителя, противоречат нормам Конституции и уголовно-процессуального законодательства.

«Презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающимся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда», — подчеркивают в СС.

Они поясняют, что последние события указывают на неприкрытое давление со стороны правоохранительных органов.

Это является недопустимым, считают в СС, поскольку подрывает авторитет и стабильность не только судебной ветви власти, но и основ государственной власти в целом.

Совет судей просит Таланта Мамытова как исполняющего обязанности главы государства оградить судебную систему от подобных недопустимых заявлений, носящих заведомо обвинительный характер. Поскольку все государственные органы и структуры имеют единую цель — построение правового государства, свободного от коррупции, где обеспечивается эффективная защита прав и свобод граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178084/
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