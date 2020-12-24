Выборы президента и референдум. Экономика и бизнес больше потрясений не выдержат

И. о. премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявил на заседании Совета безопасности, что экономике и бизнесу в Кыргызстане сегодня, как никогда, нужна стабильность и очередных потрясений этот сектор больше не выдержит.

По его словам, правительство обязано обеспечить честные выборы в соответствии с принципами демократии. «Задача кабмина — не допустить использования админресурса кем-либо. Если такие факты появятся, информируйте. Правительство будет заниматься только организационными и техническими вопросами. Никакого прямого вмешательства в выборный процесс не будет. Тайна голосования будет соблюдена. Поэтому призываю не поддаваться на провокации и подкупы», — отметил и. о. премьера.

Я официально заявляю: команд по агитации и принуждению к голосованию от имени кабмина бюджетникам не давалось и даваться не будет. Артем Новиков

Он подчеркнул, что чистые выборы — залог стабильности страны, и добавил: ГКНБ обеспечит кибербезопасность при проведении выборов и подсчете голосов. «Переживать по этому поводу не стоит. Кроме того, МВД будет оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях, попытках подкупа и фальсификации. Мы будем просить Генпрокуратуру рассматривать такие сигналы незамедлительно», — сказал и. о. главы правительства.

Он напомнил, что в связи с ликвидацией формы № 2 гражданам, у кого прописка в паспорте не соответствует месту жительства, с 8 января, который объявлен выходным, по 10 января дается возможность выехать туда, где прописаны, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Артем Новиков призвал также граждан сдать биометрику до 29 декабря включительно. Ранее сообщалось, что более 800 тысяч кыргызстанцев не прошли эту процедуру.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.