12:54
USD 83.20
EUR 101.41
RUB 1.10
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. Экономика и бизнес больше потрясений не выдержат

И. о. премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков заявил на заседании Совета безопасности, что экономике и бизнесу в Кыргызстане сегодня, как никогда, нужна стабильность и очередных потрясений этот сектор больше не выдержит.

По его словам, правительство обязано обеспечить честные выборы в соответствии с принципами демократии. «Задача кабмина — не допустить использования админресурса кем-либо. Если такие факты появятся, информируйте. Правительство будет заниматься только организационными и техническими вопросами. Никакого прямого вмешательства в выборный процесс не будет. Тайна голосования будет соблюдена. Поэтому призываю не поддаваться на провокации и подкупы», — отметил и. о. премьера.

Я официально заявляю: команд по агитации и принуждению к голосованию от имени кабмина бюджетникам не давалось и даваться не будет.

Артем Новиков

Он подчеркнул, что чистые выборы — залог стабильности страны, и добавил: ГКНБ обеспечит кибербезопасность при проведении выборов и подсчете голосов. «Переживать по этому поводу не стоит. Кроме того, МВД будет оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях, попытках подкупа и фальсификации. Мы будем просить Генпрокуратуру рассматривать такие сигналы незамедлительно», — сказал и. о. главы правительства.

Он напомнил, что в связи с ликвидацией формы № 2 гражданам, у кого прописка в паспорте не соответствует месту жительства, с 8 января, который объявлен выходным, по 10 января дается возможность выехать туда, где прописаны, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Артем Новиков призвал также граждан сдать биометрику до 29 декабря включительно. Ранее сообщалось, что более 800 тысяч кыргызстанцев не прошли эту процедуру.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177830/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента и референдум. За рубежом — свыше 40 тысяч кыргызстанцев
Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на еще одного кандидата
Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще семь агитационных групп
Выборы президента. В Бишкеке будут работать штаб и кол-центры
У агитационных групп есть время на создание избирательных фондов
ЦИК закупит переносные ящики для голосования на 6,3 миллиона сомов
Референдум и выборы президента. ЦОНы будут работать и 31 декабря
ГРС запретила прописывать на один домашний адрес больше 10 человек
Жители незаконных новостроек могут прописаться в местных администрациях
Отмена формы № 2. Число избирателей в Бишкеке и Чуйской области сократилось
Популярные новости
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на&nbsp;выборы миллион сомов Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Слукавил. Садыр Жапаров общался с&nbsp;Камчи Кольбаевым не&nbsp;только в&nbsp;СИЗО Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Садыр Жапаров вошел в&nbsp;топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины Садыр Жапаров вошел в топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
24 декабря, четверг
12:38
Судье Эльвире Джаркеевой изменили меру пресечения Судье Эльвире Джаркеевой изменили меру пресечения
12:15
Выборы президента и референдум. Экономика и бизнес больше потрясений не выдержат
12:06
На таможне открыли ситуационный центр: будет отслеживать перемещение товаров
12:05
Надеюсь, власть нас не рассорит. Камчыбек Ташиев о дружбе с Садыром Жапаровым
11:56
Камчыбек Ташиев готов перевести Алмазбека Атамбаева из камеры в больницу