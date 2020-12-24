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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на еще одного кандидата

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на кандидата в президенты Имамидина Ташова.

Отметим, что в Instagram появился ролик о том, как Имамидин Ташов встретился с родителями Умутбека Алтынбек уулу, погибшего на площади Ала-Тоо 5 октября 2020 года.

В информации, поступившей в ЦИК, указано, что Имамидин Ташов выразил соболезнование родителям Умутбека и подарил им квартиру.

Документы переданы в МВД для разбирательства.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177784/
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