Мирлан Бакиров подал в отставку с поста вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом на своей странице Instagram сообщил его коллега Бакыт Торобаев.

По его словам, на освобожденный пост выдвинули кандидатуру Уланбека Исмаилова.

«Мирлан Бакиров хорошо зарекомендовал себя в качестве заместителя спикера парламента, приобрел опыт. Он хорошо проявил себя в политической сфере. Он решил уйти в отставку по собственному желанию, чтобы освободить место для подрастающего поколения депутатов», — написал Бакыт Торобаев.

По его словам, решением политсовета партии «Онугуу-Прогресс» на должность заместителя торага ЖК выдвинут Уланбек Исмаилов. «В результате опроса депутаты поддержали решение фракции», — заключил он.