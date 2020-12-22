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Власть

МВД предлагает штрафовать иностранцев за нарушение правил пребывания

Министерство внутренних дел вынесло на обсуждение в комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции законопроект о внесении изменений в Кодекс о нарушениях и Закон «О внешней миграции».

По словам начальника отдела МВД Улукбека Балагазиева, документ предусматривает привлечение к ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в Кыргызстане.

«В частности, предлагается выдворять и штрафовать иностранных граждан за просроченную визу, отсутствие регистрации и разрешения на работу. Предлагается ввести штраф в размере 10 тысяч сомов», — сказал Улукбек Балагазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177604/
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