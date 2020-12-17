Соцфонд прокомментировал непопулярные меры по пересмотру пенсий

Социальный фонд предлагает гражданам, выходящим на пенсию раньше положенного возраста, подождать с ее оформлением. Об этом 24.kg сообщила заместитель Соцфонда Гульнура Джуматаева.

По ее словам, в прошлом году половина новых назначенцев вышла на пенсию досрочно.

«У нас пенсионный возраст для женщин — 58 лет, для мужчин — 63. Но на пенсию можно выйти, если женщине 55 и она имеет 35-летний стаж работы. Или даже если такого стажа нет, но с уменьшением размера пенсии. Такие пенсионеры обычно продолжают работать, так как до 58 лет никто их не уволит», — говорит Гульнура Джуматаева.

В связи с уменьшением своей доходной части Социальный фонд намерен предложить кыргызстанцам подождать с оформлением пенсий.

«Это не будет касаться тех, кто уже оформил пенсию. И нет тут речи о пенсионном возрасте. Мы говорим о новых назначенцах. И не сразу, а поэтапно предложим гражданам хотя бы на полгода отложить выход на пенсию, например, выйти не в 55, а в 55 с половиной лет», — добавила Гульнура Джуматаева.