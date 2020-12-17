14:16
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Власть

Соцфонд прокомментировал непопулярные меры по пересмотру пенсий

Социальный фонд предлагает гражданам, выходящим на пенсию раньше положенного возраста, подождать с ее оформлением. Об этом 24.kg сообщила заместитель Соцфонда Гульнура Джуматаева.

По ее словам, в прошлом году половина новых назначенцев вышла на пенсию досрочно.

«У нас пенсионный возраст для женщин — 58 лет, для мужчин — 63. Но на пенсию можно выйти, если женщине 55 и она имеет 35-летний стаж работы. Или даже если такого стажа нет, но с уменьшением размера пенсии. Такие пенсионеры обычно продолжают работать, так как до 58 лет никто их не уволит», — говорит Гульнура Джуматаева.

В связи с уменьшением своей доходной части Социальный фонд намерен предложить кыргызстанцам подождать с оформлением пенсий.

«Это не будет касаться тех, кто уже оформил пенсию. И нет тут речи о пенсионном возрасте. Мы говорим о новых назначенцах. И не сразу, а поэтапно предложим гражданам хотя бы на полгода отложить выход на пенсию, например, выйти не в 55, а в 55 с половиной лет», — добавила Гульнура Джуматаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177007/
просмотров: 969
Версия для печати
Материалы по теме
Соцфонд предлагает увеличить пенсионный возраст для отдельных категорий лиц
Для выплаты пенсий за январь у Соцфонда нет денег. Минфин просят помочь
700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР
Главу Соцфонда Медера Ирсалиева на два месяца водворили в СИЗО ГКНБ
Задержан председатель Соцфонда Медер Ирсалиев
ГКНБ: За поборы задержан руководитель аппарата Соцфонда
Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
В Кыргызстане прожиточный минимум пенсионеров составляет 4 тысячи 900 сомов
Режим ЧП. В Кыргызстане некоторые пенсионеры могут не получить деньги в апреле
В Кыргызстане пенсии получают более 670 тысяч кыргызстанцев
Популярные новости
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о&nbsp;возможных отключениях электроэнергии Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о возможных отключениях электроэнергии
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Бизнес
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
17 декабря, четверг
14:13
В Бишкеке сбили пешехода В Бишкеке сбили пешехода
13:44
В Узбекистане начат выпуск национальных смартфонов «Узбекистон»
13:40
Падение продолжается. Доллар приближается к отметке 80 сомов
13:24
Авария в Бишкеке. Пострадал один человек
13:23
Соцфонд прокомментировал непопулярные меры по пересмотру пенсий