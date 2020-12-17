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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК проверит нарушение Садыром Жапаровым правил агитации

ЦИК обратит внимание на привлечение сотрудников СГО для агитационной кампании кандидата в президенты Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, это повод обратиться в прокуратуру, поскольку грубо нарушен конституционный закон о выборах. «Если подтвердится, что это, действительно, сотрудники Службы госохраны, то мы обязаны принять меры. Во-первых, запрещается использовать силовиков для агитации. Во-вторых, на каком основании Садыр Жапаров прибегает к услугам СГО? Он такой же кандидат, как и все. Получается, что он за деньги налогоплательщиков, то есть за наши с вами, обеспечил себя телохранителями. Я считаю, что тут недоработка в законе. Иначе мы никогда не остановим действие админресурса. А это в результате подрывает доверие к итогам голосования», — сказала Гульнара Джурабаева.

Необходимо запретить чиновникам, баллотирующимся в депутаты и президенты, на период кампании приостанавливать полномочия. Они должны уходить в отставку.

Гульнара Джурабаева

Напомним, что речь о фото и видео с поездки Садыра Жапарова в Таласскую область. На изображении четко видно, что телохранители, стоящие рядом с Садыром Жапаровым, одеты в жилетки и шапки с агитационным логотипом. То есть они грубо нарушают закон.

Отметим, что Садыр Жапаров после приостановления полномочий премьер-министра по-прежнему проживает в государственной резиденции «Ала-Арча», по меньшей мере нарушая этические нормы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176987/
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