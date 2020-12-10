Суды аксакалов предлагают переименовать с учетом гендерного равенства

Суды аксакалов надо переименовать с учетом гендерного равенства. Такое предложение на заседании конституционного совещания озвучила доктор исторических наук Чолпон Койчуманова.

По ее мнению, в Конституции нужно повысить статус женщины. «К сожалению, при разработке проекта новой редакции Основного закона наблюдается патриархальный подход. Мы знаем, что суды аксакалов состоят из мужчин. Многие дела, которые они рассматривают, касаются бытовых проблем, связанных с женщинами. Очень много женщин говорят, что они не могут обратиться к ним, так как там только мужчины. Женщины также могут быть в составе судов аксакалов, но их очень мало. Я предлагаю переименовать суды аксакалов с учетом гендерного равенства», — сказала Чолпон Койчуманова.

Она добавила, что в Азербайджане и Узбекистане общественный орган называется советом старейшин или советом справедливости.

Напомним, что аксакал у тюркских народов — это глава рода, старейшина, почтенный пожилой мужчина. Им доверяют решение вопросов, по которым нет однозначного мнения.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.