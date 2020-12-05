Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено)

Депутат Дастан Бекешев предлагает вернуться к теме декриминализации марихуаны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Пока мы не декриминализируем, у нас милиция будет зарабатывать незаконным образом на тех, кто употребляет анашу», — считает Дастан Бекешев.

Ранее сообщалось, что комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков.

Отмечается, что в январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила ряд рекомендаций относительно изменения контроля над оборотом каннабиса и веществами, связанными с ним.