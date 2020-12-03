Комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что в январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила ряд рекомендаций относительно изменения контроля над оборотом каннабиса и веществами, связанными с ним. Накануне Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решения по этим рекомендациям.

В частности, она постановила исключить каннабис и его производные из списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, куда входят наркотики, подлежащие жесточайшему контролю. В то же время она сохранила его в перечне всех наркотиков, которые подпадают под международный контроль.

В издании отметили, что наркомания — серьезная угроза для здоровья, безопасности и благополучия человечества. «Особую обеспокоенность вызывает пристрастие к наркотикам молодых людей. По данным ООН, каннабис, известный как марихуана, потребляют в среднем 5,6 процента молодых людей в возрасте 15-16 лет, а в Европе — почти 14 процентов», — говорится в сообщении.

Комиссия по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году. В нее входят представители 53 государств, избираемых экономическим и социальным советом ООН сроком на четыре года. Основная функция комиссии — осуществление наблюдения за применением международных договоров по вопросам контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами.