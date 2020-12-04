Выборы президента. ЦИК выявила нарушение кандидатом правил агитации

Рабочая группа ЦИК по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса выявила факт преждевременной агитации кандидатом в президенты Имамидином Ташовым. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома.

Отмечается, что 24 ноября претендент организовал встречу с журналистами, видео с которой разместили в СМИ и на видеохостингах.

«Кандидат рассказал о своих планах в случае избрания президентом, приоритетных направлениях своей кампании. Он заявил: для реализации поставленной задачи у народа прошу три года. Я на 100 процентов погашу долг перед КНР, восстановлю кыргызское государство и так далее», — заметили на заседании.

Рабочая группа пришла к заключению, что есть признак нарушения правил предвыборной агитации, и предложила направить материал на рассмотрение уполномоченному должностному лицу ЦИК для составления протокола и наложения штрафа.

Акылбек Сариев предложил вынести кандидату предупреждение. «В административном праве всегда дается наименьшее наказание, а потом по повышению. Если в будущем будут нарушения, обязаны приплюсовывать», — сказал он.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила, что вопрос обсуждался на прошедших выборах, в том числе с международными экспертами. «Пришли к мнению, что надо расширять наказание по Кодексу о нарушениях, применять штрафы, что позволит улучшить правовую практику», — подчеркнула она.

В итоге предложение рабочей группы поддержали.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.