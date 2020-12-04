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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Президент и парламент не будут отчитываться перед Народным курултаем

Президент и парламент не будут отчитываться перед Народным курултаем. Об этом 24.kg заявил председатель секции «Основы конституционного строя» Урмат Аманалиев.

По его словам есть два вида органов: государственный и общественный. У курултая будет второй статус.

«Курултай определен как общественный орган. Президент и парламент не будут отчитываться перед ним. Если бы отчитывались, курултай стал бы государственным органом. В мире есть только три классических ветви государственной власти: законодательная, исполнительная и судебная», — сказал он.

Он также добавил, что «курултаевцы» хотели, чтобы в Основном законе курултай указали как отдельный институт. «Мы работаем над этим. Однако, он не будет госорганом, финансируемым из госбюджета», — заключил Урмат Аманалиев.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175582/
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