15:49
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: COVID-19

Падение экономики на 7,4 процента. В правительстве обсудили меры стабилизации

Cовместные усилия правительства и партнеров по развитию благоприятно повлияют на минимизацию последствий коронавирусной инфекции и стабилизацию экономики. Об этом на заседании Координационного совета по взаимодействию с партнерами по развитию сказал и. о. премьер-министра Артем Новиков.

«Официальные данные по итогам 10 месяцев 2020 года показывают спад экономики на 7,4 процента. Из-за снижения налоговых и таможенных поступлений также возникают риски недофинансирования расходной части бюджета и исполнения запланированных доходов бюджета до конца этого года. Пандемия оказала сильное отрицательное воздействие на деятельность отечественных предпринимателей», — сказал он.

Правительство в целях оказания поддержки бизнесу предоставило отсрочку по уплате налогов, перенесло сроки сдачи налоговых деклараций, пересмотрело обязательства налоговых контрактов, реструктуризировало задолженности по налоговым санкциям, пени и штрафам по страховым взносам, освободило от уплаты арендной платы по объектам госимущества.

Для дополнительной поддержки бизнеса рассматриваются меры по предоставлению льготного кредитования, субсидирования фермеров и предоставление новых инструментов по финансированию.

Артем Новиков отметил, что в рамках программы «Финансирование субъектов предпринимательства», предусматривающей формирование антикризисного фонда с общим бюджетом до 14 миллиардов сомов, субъектам предпринимательства выдали 6 тысяч 623 кредита на 5,4 миллиарда сомов.

В ходе заседания отмечена готовность партнеров по развитию ускорить необходимые процедуры для оказания поддержки правительству, а также подтверждена готовность к продолжению реализации всех ранее запланированных проектов по развитию страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175404/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды
Посетители торговых центров агрессивно реагируют на просьбы надеть маски
Правительство Кыргызстана надеется на помощь ООН на выборах президента
В мире COVID-19 заразились свыше 64,4 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 400 человек
В КР выявили 420 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 73 933
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы
Бизнес
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
3 декабря, четверг
15:44
Грязный и холодный автобус. Авто сняли с линии, с водителем разбираются Грязный и холодный автобус. Авто сняли с линии, с водит...
15:41
Дело «Вечерки». Кто и как волокитит законный возврат газеты Александру Киму
15:31
Выборы президента. Турсунбай Бакир уулу отозвал документы
15:15
Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды
15:14
В тюрьмах Кыргызстана находятся более 9 тысяч осужденных