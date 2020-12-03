Падение экономики на 7,4 процента. В правительстве обсудили меры стабилизации

Cовместные усилия правительства и партнеров по развитию благоприятно повлияют на минимизацию последствий коронавирусной инфекции и стабилизацию экономики. Об этом на заседании Координационного совета по взаимодействию с партнерами по развитию сказал и. о. премьер-министра Артем Новиков.

«Официальные данные по итогам 10 месяцев 2020 года показывают спад экономики на 7,4 процента. Из-за снижения налоговых и таможенных поступлений также возникают риски недофинансирования расходной части бюджета и исполнения запланированных доходов бюджета до конца этого года. Пандемия оказала сильное отрицательное воздействие на деятельность отечественных предпринимателей», — сказал он.

Правительство в целях оказания поддержки бизнесу предоставило отсрочку по уплате налогов, перенесло сроки сдачи налоговых деклараций, пересмотрело обязательства налоговых контрактов, реструктуризировало задолженности по налоговым санкциям, пени и штрафам по страховым взносам, освободило от уплаты арендной платы по объектам госимущества.

Для дополнительной поддержки бизнеса рассматриваются меры по предоставлению льготного кредитования, субсидирования фермеров и предоставление новых инструментов по финансированию.

Артем Новиков отметил, что в рамках программы «Финансирование субъектов предпринимательства», предусматривающей формирование антикризисного фонда с общим бюджетом до 14 миллиардов сомов, субъектам предпринимательства выдали 6 тысяч 623 кредита на 5,4 миллиарда сомов.

В ходе заседания отмечена готовность партнеров по развитию ускорить необходимые процедуры для оказания поддержки правительству, а также подтверждена готовность к продолжению реализации всех ранее запланированных проектов по развитию страны.