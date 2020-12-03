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Власть

Акылбек Жапаров предлагает убрать надбавки к пенсиям силовикам

Надбавки сотрудникам силовых структур необходимо убрать. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, из бюджета на надбавки силовикам уходит более 3 миллиардов сомов.

«Мы недавно рассмотрели бюджет. На выплаты пенсий сотрудникам правоохранительных органов, отслужившим 20 лет, мы выделяем 3 миллиарда сомов в год, а на различные доплаты к пенсии — 3 миллиарда 700 миллионов сомов. Пенсию и зарплату мы выплачиваем им из своих денег. Надо повысить размер зарплаты, но убрать надбавки к пенсии. Пусть надбавки генералам и начальникам остаются к зарплате, но не распространяются на пенсию», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175356/
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