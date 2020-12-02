БГК одобрил передачу квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбековой

Бишкекский городской кенеш одобрил проект постановления о безвозмездной передаче муниципальной квартиры чемпионке Айсулуу Тыныбековой. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Депутаты предложили не обсуждать вопрос, а сразу перейти к голосованию. В итоге они одобрили проект.

Напомним, что сертификат на трехкомнатную квартиру спортсменке вручил экс-президент Сооронбай Жээнбеков после ее победы на чемпионате мира. Однако выяснилось, что недвижимость находится в муниципальной собственности. Это одна из «тюлеевских» квартир, которые были у него конфискованы после суда.