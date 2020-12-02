В ЦИК поступила инициатива о референдуме по определению госустройства

В ЦИК поступила инициатива депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова о проведении референдума по определению государственного устройства. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

В прилагаемой справке-обосновании говорится, что эта инициатива аналогична той, которую выдвигал экс-депутат Курманкул Зулушев в апреле этого года.

Акылбек Жапаров предлагает назначить референдум на 10 января, день, когда должны пройти досрочные выборы президента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.