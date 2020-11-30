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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Активисты обратились с жалобой в ЦИК на кандидатов

Члены Коалиции за демократию и гражданское общество обратились в ЦИК с жалобой на девятерых кандидатов в президенты — Канатбека Исаева, Клару Сооронкулову, Адахана Мадумарова, Бакытбека Жумагулова, Токтайым Уметалиеву, Бектура Асанова, Каныбека Иманалиева, Равшана Джеенбекова и Садыка Шер-Нияза. Последний, напомним, сегодня объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу бывшего и. о. президента Садыра Жапарова.

Как пояснил 24.kg глава коалиции Эрик Ирискулбеков, эти претенденты проводят пресс-конференции до начала предвыборной агитации. Она стартует 15 декабря. «Мы просим Центризбирком обратить на это внимание и дать разъяснение, являются ли эти выступления преждевременной агитацией, то есть нарушением», — сказал он.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174988/
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