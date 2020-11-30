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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым

из интернета
Фото из интернета. Садык Шер-Нияз на встрече с Садыром Жапаровым

Бывший депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с выборов президента после встречи с Садыром Жапаровым. Об этом он сообщил сам.

По его словам, они встретились в государственной резиденции «Ала-Арча», где сейчас проживает Садыр Жапаров.

«На встрече обсудили вопросы культуры, образования и конституционной реформы. Мы поняли друг друга, но каждый остался при своем мнении. Я решил снять свою кандидатуру с выборной гонки. Понял, что в дальнейшем многие вопросы культуры и образования можно решать вместе с Садыром Жапаровым», — заявил Садык Шер-Нияз.

Он заверяет, что не торговался с Садыром Жапаровом за какую-либо должность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174909/
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