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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Абсолютный иммунитет для депутатов. Не все члены КС согласны

На конституционном совещании предлагают оставить ответственность депутатов за совершение тяжких преступлений. Об этом на заседании секции «Органы государственной власти» сообщил директор Института истории, археологии и этнологии НАН Абылабек Асанканов.

По его словам, он согласен с тем, что депутаты не должны преследоваться за свои критические высказывания в отношении президента и правительства.

Но он опасается, что некоторые парламентарии могут прикрываться иммунитетом и совершать преступления.

«Депутат действующего созыва был пойман с поличным, когда контрабандным путем перевозил скот. Сотрудники правоохранительных органов его арестовали. В этом случае как быть?» — спросил он.

Абылабек Асанканов также рассказал, что отдельные депутаты позволяют вести себя грубо.

«Когда я пришел в комитет, чтобы высказать свое мнение по археологическим раскопкам, Момбеков приказал выйти вон! Иногда депутаты позволяют себе такие действия, что хочется дать по морде. А Жылдыз Мусабекова? Как она поступила с журналисткой? Как она ее оскорбила? Все знаете. Как она угрожала? До сих пор сидит в Жогорку Кенеше», — добавил Абылабек Асанканов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174807/
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