В Конституцию ввели новую статью, дающую право на погребение после смерти. Об этом сообщили члены конституционного совещания на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина».

Новая норма введена в дополнении к статье 45 главы IV «Экономические и социальные права». Она звучит так:

Каждый имеет право на погребение после смерти. Порядок погребения определяется законом.

Отметим, ранее бывший работник похоронного бюро пенсионер Болот Карамуратов предложил внести в закон норму, которая гарантировала бы бесплатное предоставление земли государством для захоронения умершего.

Участвующий в обсуждении заведующий отделом правового обеспечения аппарата президента Махамаджан Иминов рассказал, что инициативу Болота Карамуратова прежний президент не поддержал в связи с противоречивым содержанием проекта.

«Там стоит очень острый вопрос. Вопрос земли, право захоронения, где бы человек не захотел и бесплатно. Есть также социальная проблема. Жалуются на стоимость, на то, что сжигают дома, выгоняют из сел за то, что хоронят чужаков на том или ином участке. Но нужно ли решать такие проблемы через Конституцию?» — задалась вопросом эксперт Лейла Сыдыкова.

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун призвал внести норму в Конституцию, чтобы в дальнейшем разработали соответствующий закон и механизмы его реализации.

Большинством голосов принято решение ввести предложенную норму в Конституцию.