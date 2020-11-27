Хоронить людей за счет государства предлагают на конституционном совещании

Членам конституционного совещания предложили внести в закон норму о предоставлении государством бесплатного участка для погребения умерших. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявил пенсионер Болот Карамуратов.

«Местные органы власти берут бешеные деньги за процесс погребения, за предоставление земли. Стоимость колеблется от 10 тысяч до 250 тысяч сомов. Я бы понял, если эти деньги уходили на благоустройство кладбища, ограду, свет, воду. Но все деньги уходят в левый карман», — сказал Болот Карамуратов.

В связи с этим пенсионер предложил вторую главу «Права и свободы человека» дополнить новой статьей:

Каждый имеет право быть погребенным после смерти. Государство предоставляет минимальный гарантированный перечень ритуальных услуг для погребения на бесплатной основе. Бесплатное захоронение осуществляется в объеме государственных гарантий, предусмотренных законом. Органы государственной власти и местного самоуправления предоставляют участок земли установленных размеров для погребения на бесплатной основе.

Болот Карамуратов также предложил в Конституцию внести пункт, гарантирующий гражданам после смерти погребение на всей территории КР, независимо от места проживания или регистрации, согласно волеизъявлению.

Председатель секции Нурлан Шерипов ответил, что члены КС не могут внести предлагаемые пункты в Основной закон как отдельную статью, так как нормы погребения устанавливаются органами местного самоуправления.

Эксперт Лейла Сыдыкова предложила позвать на заседание секции заведующего отделом правового обеспечения аппарата президента Махамаджана Иминова, чтобы обсудить указанный вопрос с представителем власти.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.