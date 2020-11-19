Выборы президента. ЦИК вернула документы 12 кандидатам

ЦИК вернула документы 12 кандидатам на должность президента. Решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Рабочая группа предложила вернуть документы по двум причинам: из-за наличия непогашенной судимости (Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову и Нурлану Мотуеву) и из-за непредставления сертификата о знании государственного языка.

Член ЦИК Акылбек Сариев предложил также вернуть документы еще одному кандидату Мирлану Калыбекову из-за позднего представления сертификата, но оно не прошло.

Таким образом, документы получат Анар Зарипова, Куттуумидин Базаркулов, Анаркуль Араева, Тынчтык Акжолтоев, Юлия Лилиенталь, Чингиз Капаров, Жеенбек Искендеров, Елена Клипачева и Султан Аджиматов.



Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова — отозвали свои заявления.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.