19:39
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Сания Токтогазиева отказалась от приглашения Бекбосуна Борубашова. Почему?

Юрист Сания Токтогазиева ответила на своей странице в Facebook главе конституционного совещания Бекбосуну Борубашову, который пригласил оппонентов участвовать в обсуждении проекта новой редакции Основного закона.

Отклонив приглашение, она объяснила, почему отказывается. Сания Токтогазиева отметила, что не видит в этом никакого смысла.

«Члены конституционного совещания, в частности юристы, целенаправленно опускают и не обсуждают фундаментальные и процессуальные моменты формата работы совещания. А формат работы не соответствует принципам проведения совещания», — считает она.

По ее мнению, идет необоснованная спешка и члены совещания работают с уже готовым постфактум проектом Основного закона и занимаются просто редактированием, опуская фундаментальные положения.

Читайте по теме
Кого из критиков новой Конституции пригласил на обсуждение Бекбосун Борубашов

Сания Токтогазиева настаивает: и. о. президента не имеет права создавать конституционное совещание, инициировать конституционную реформу, а депутаты шестого созыва — назначать референдум.

«Мы, юристы, несколько раз открыто и через брифинги задавали вышеуказанные вопросы членам конституционного совещания, в частности о процессуальных моментах формата работы и фундаментальных и моментах законности самого совещания. Мы так и не получили никакого ответа на эти вопросы», — заметила она.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174493/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
У некоторых авторов Конституции появилось желание бегать с дубинкой и пугать
Редакция новой Конституции. Кто и как может вносить предложения
В Соцфонде рассказали, когда повысят пенсии и пособия
Убрать этническую квоту в парламенте предлагают члены конституционного совещания
В новую редакцию Конституции забыли включить запрет рабства и торговли людьми
На конституционном совещании предлагают вернуть двухпалатный парламент
Уголовного преследования СМИ не будет. Из проекта Конституции эту норму убрали
Не прокормим. Предлагается ужесточить норму о статусе экс-президента страны
Кого из критиков новой Конституции пригласил на обсуждение Бекбосун Борубашов
Как отстранять президента от должности? Юристы и эксперты спорят
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в&nbsp;пользу Садыра Жапарова Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова
Садыр Жапаров рассказал, почему и&nbsp;когда разочаровался в&nbsp;Омурбеке Текебаеве Садыр Жапаров рассказал, почему и когда разочаровался в Омурбеке Текебаеве
Садыр Жапаров прокомментировал митинг против новой Конституции Садыр Жапаров прокомментировал митинг против новой Конституции
Бизнес
&laquo;ТОЙОТА Центр&raquo; и&nbsp;&laquo;Бакай Банк&raquo;: Авто сейчас&nbsp;&mdash; деньги потом «ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int. «Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; пять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
25 ноября, среда
19:38
В жилмассиве «Колмо» к канализации подключили 600 домов В жилмассиве «Колмо» к канализации подключили 600 домов...
19:26
Сания Токтогазиева отказалась от приглашения Бекбосуна Борубашова. Почему?
19:14
Водителя Mercedes оштрафовали на 7 тысяч 500 сомов за дрифт и автохулиганство
18:48
Муфтий Кыргызстана поручил провести недельную акцию против аварий на дорогах
18:47
Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития Кыргызстана