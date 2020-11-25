Сания Токтогазиева отказалась от приглашения Бекбосуна Борубашова. Почему?

Юрист Сания Токтогазиева ответила на своей странице в Facebook главе конституционного совещания Бекбосуну Борубашову, который пригласил оппонентов участвовать в обсуждении проекта новой редакции Основного закона.

Отклонив приглашение, она объяснила, почему отказывается. Сания Токтогазиева отметила, что не видит в этом никакого смысла.

«Члены конституционного совещания, в частности юристы, целенаправленно опускают и не обсуждают фундаментальные и процессуальные моменты формата работы совещания. А формат работы не соответствует принципам проведения совещания», — считает она.

По ее мнению, идет необоснованная спешка и члены совещания работают с уже готовым постфактум проектом Основного закона и занимаются просто редактированием, опуская фундаментальные положения.

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Сания Токтогазиева настаивает: и. о. президента не имеет права создавать конституционное совещание, инициировать конституционную реформу, а депутаты шестого созыва — назначать референдум.

«Мы, юристы, несколько раз открыто и через брифинги задавали вышеуказанные вопросы членам конституционного совещания, в частности о процессуальных моментах формата работы и фундаментальных и моментах законности самого совещания. Мы так и не получили никакого ответа на эти вопросы», — заметила она.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.