Кого из критиков новой Конституции пригласил на обсуждение Бекбосун Борубашов

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов рассказал 24.kg, что расширять состав КС за счет включения новых членов может только и. о. президента Талант Мамытов.

«Накануне я обратился в телеэфире к экс-президенту Розе Отунбаевой, депутатам парламента Омурбеку Текебаеву, Каныбеку Иманалиеву, Дастану Бекешеву, юристу Сание Токтогазиевой и остальным критикам нового проекта Конституции с предложением прийти на пленарное заседание совещания, высказать свои замечания. Но включить их в состав я не могу. Это прерогатива и. о. главы государства», — сказал Бекбосун Борубашов.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.