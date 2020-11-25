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Власть

Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития Кыргызстана

Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, и. о. главы государства Талант Мамытов подписал соответствующий указ.

Кандидатуру выдвинул и. о. премьер-министра. Депутаты согласились с ней, подчеркнув, что это хорошая практика, когда на должность назначается человек из системы.

Ализа Солтонбекова с ноября 2018 года была замминистра труда и соцразвития.

Ранее ведомство возглавлял Улукбек Кочкоров. 28 октября в правительстве заявили, что он освобожден от должности министра труда и социального развития по собственному желанию. Однако позднее бывший чиновник отметил, что о своем увольнении по собственному желанию узнал из интернета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174490/
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