Лингвистическую экспертизу проекта новой Конституции будут проводить 12 человек

В Кыргызстане образовали экспертную группу для проведения лингвистической экспертизы проекта закона «О Конституции Кыргызской Республики» и предложений, вырабатываемых конституционным совещанием. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, и. о. главы государства Талант Мамытов подписал соответствующее распоряжение.

Состав лингвистической экспертной группы:

Абдыкадыр Султанбаев — завотделом лингвистической экспертизы аппарата Жогорку Кенеша, руководитель экспертной группы;

Мундузбек Абдыжапар уулу — завсектором лингвистической экспертизы канцелярии аппарата правительства;

Азат Абдысадыр уулу — завсектором выпуска актов канцелярии аппарата президента;

Чолпонбек Абыкеев — писатель-переводчик;

Турсунияз Досалиев — лингвист-переводчик;

Назаркул Ишекеев — председатель Национальной комиссии по госязыку;

Айнура Койчубакова — заместитель завотделом обработки и выпуска нормативных актов аппарата Жогорку Кенеша;

Турусбек Маразыков — доктор филологических наук, профессор;

Жумабек Медералиев — завотделом перевода и редактирования аппарата Жогорку Кенеша;

Канатбек Сейдалиев — главный специалист Национальной комиссии по госязыку;

Гулжигит Сооронкулов — доктор филологических наук, профессор, лингвист-переводчик;

Мамед Тагаев — доктор филологических наук, профессор.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.