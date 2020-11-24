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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Лингвистическую экспертизу проекта новой Конституции будут проводить 12 человек

В Кыргызстане образовали экспертную группу для проведения лингвистической экспертизы проекта закона «О Конституции Кыргызской Республики» и предложений, вырабатываемых конституционным совещанием. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, и. о. главы государства Талант Мамытов подписал соответствующее распоряжение.

Состав лингвистической экспертной группы:

  • Абдыкадыр Султанбаев — завотделом лингвистической экспертизы аппарата Жогорку Кенеша, руководитель экспертной группы;
  • Мундузбек Абдыжапар уулу — завсектором лингвистической экспертизы канцелярии аппарата правительства;
  • Азат Абдысадыр уулу — завсектором выпуска актов канцелярии аппарата президента;
  • Чолпонбек Абыкеев — писатель-переводчик;
  • Турсунияз Досалиев — лингвист-переводчик;
  • Назаркул Ишекеев — председатель Национальной комиссии по госязыку;
  • Айнура Койчубакова — заместитель завотделом обработки и выпуска нормативных актов аппарата Жогорку Кенеша;
  • Турусбек Маразыков — доктор филологических наук, профессор;
  • Жумабек Медералиев — завотделом перевода и редактирования аппарата Жогорку Кенеша;
  • Канатбек Сейдалиев — главный специалист Национальной комиссии по госязыку;
  • Гулжигит Сооронкулов — доктор филологических наук, профессор, лингвист-переводчик;
  • Мамед Тагаев — доктор филологических наук, профессор.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174289/
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