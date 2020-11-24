Каныбек Иманалиев назвал враньем два уголовных дела в отношении него

Депутат парламента Каныбек Иманалиев заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg, что Садыр Жапаров лжет, и в отношении него нет никаких уголовных дел.

По его словам, Садыр Жапаров пользуется фейками и слухами. «Если бы я фигурировал в деле о коррупции, меня бы давно посадили. Для этого не нужно снятие депутатской неприкосновенности», — отметил Каныбек Иманалиев.

Ранее Садыр Жапаров в интервью заявил, что считает: некоторые политики, прикрываясь оппозиционными заявлениями, пытаются оправдать свои прошлые сомнительные дела.

«Вот Каныбек Иманалиев. Оказывается, есть дело против него. Он говорил, что найти уголовное дело против него — это как найти крокодила в реке Нарын. А его не задерживают, потому что есть депутатская неприкосновенность. Когда они начинают кричать, выступать против, надеются, что если их задержат и посадят, то они получат поддержку народа», — сказал Садыр Жапаров.

Каныбек Иманалиев эти сведения опровергает.