14:40
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Власть

Каныбек Иманалиев назвал враньем два уголовных дела в отношении него

Депутат парламента Каныбек Иманалиев заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg, что Садыр Жапаров лжет, и в отношении него нет никаких уголовных дел.

По его словам, Садыр Жапаров пользуется фейками и слухами. «Если бы я фигурировал в деле о коррупции, меня бы давно посадили. Для этого не нужно снятие депутатской неприкосновенности», — отметил Каныбек Иманалиев.

Ранее Садыр Жапаров в интервью заявил, что считает: некоторые политики, прикрываясь оппозиционными заявлениями, пытаются оправдать свои прошлые сомнительные дела.

«Вот Каныбек Иманалиев. Оказывается, есть дело против него. Он говорил, что найти уголовное дело против него — это как найти крокодила в реке Нарын. А его не задерживают, потому что есть депутатская неприкосновенность. Когда они начинают кричать, выступать против, надеются, что если их задержат и посадят, то они получат поддержку народа», — сказал Садыр Жапаров.

Каныбек Иманалиев эти сведения опровергает. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/174268/
просмотров: 1007
Версия для печати
Материалы по теме
Они все знали. Садыр Жапаров обвинил политиков в ошских событиях 2010 года
Экономическая амнистия. Садыр Жапаров оптимистичен и ждет средств на спецсчет
Садыр Жапаров прокомментировал митинг против новой Конституции
Садыр Жапаров рассказал, почему и когда разочаровался в Омурбеке Текебаеве
Садыр Жапаров согласен отодвинуть сроки конституционной реформы
Садыр Жапаров рассказал, кто авторы новой редакции Конституции
Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Новая редакция Конституции. Роза Отунбаева обратилась к Садыру Жапарову
Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Каныбек Иманалиев о&nbsp;том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Стал известен состав конституционного совещания: кто в&nbsp;него вошел (список) Стал известен состав конституционного совещания: кто в него вошел (список)
Бизнес
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Приглашаем на&nbsp;мастер-класс для учителей русского языка и&nbsp;литературы Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы
Быстрый автокредит от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; новые возможности для кыргызстанцев Быстрый автокредит от «Бай-Тушума» — новые возможности для кыргызстанцев
24 ноября, вторник
14:31
Поговорим о простуде Поговорим о простуде
14:01
Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
13:57
Каныбек Иманалиев назвал враньем два уголовных дела в отношении него
13:48
Супругу Курсана Асанова вызвали на допрос в Финпол
13:48
Эксперты определили топ-5 проблем, которые волнуют сейчас кыргызстанцев