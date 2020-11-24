Они все знали. Садыр Жапаров обвинил политиков в ошских событиях 2010 года

«Мое мнение о привлечении тех, кто виновен в ошских событиях 2010 года, пугает некоторых политиков», — заявил Садыр Жапаров накануне в прямом эфире одного из телеканалов.

«Именно эти мои слова пугают некоторых. Они боятся, что я подниму уголовные дела и могу привлечь их к ответственности. Но у меня не было такого намерения. Думал, что все уже прошло, остыло. Основные виновники произошедшей трагедии — это президент и председатель ГКНБ. У них была информация, что начнутся столкновения, но они сидели и ничего не делали», — заявил Садыр Жапаров.

12 ноября на своей пресс-конференции тогда еще и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров уточнил, почему отправился с рабочей поездкой на юг страны.

«В 2010 году, несмотря на сообщение спецслужб, правоохранительных органов, власти не обращали внимания, никто не поехал на юг. Мы поехали и провели встречу с глазу на глаз. Встретились с представителями диаспоры. Попросили их потерпеть. Если бы не провели такие профилактические встречи, в случае возникновения конфликта коронавирус остался бы на втором плане», — сказал он.

«Были силы, которые хотели межнационального конфликта, а это страшнее коронавируса», — добавил Садыр Жапаров.

Он считает, что некоторые политики, прикрываясь оппозиционными заявлениями, пытаются оправдать свои прошлые сомнительные дела.

«Вот Каныбек Иманалиев. Оказывается, есть дело против него. Он говорил, что найти уголовное дело против него — это как найти крокодила в реке Нарын. А его не задерживают, потому что есть депутатская неприкосновенность. Когда они начинают кричать, выступать против, надеются, что если их задержат и посадят, то они получат поддержку народа», — считает Садыр Жапаров.