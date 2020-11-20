Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

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Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.

Стало известно, что некоторые из инициаторов принялись спешно отзывать свои подписи. Нардеп Каныбек Иманалиев не поддерживал ни внесение поправок в Основной закон, ни возвращение к президентской форме правления и выборам по одномандатным округам. Он считает, что это не просто откат назад, это превратит Кыргызстан в страну-изгоя.

Каныбек Иманалиев ответил на вопросы 24.kg.

— В чем самая главная ошибка разработчиков новой редакции Конституции, как считаете, и чем чревато ее принятие?

— Эту Конституцию нельзя принимать ни в коем случае. Мы станем вторым Туркменистаном. На постсоветском пространстве аналогов Народного курултая как института власти нет. Только у Бердымухамедова есть подобное — Халк маслахаты (Народный совет). Но уже в следующем, 2021 году даже он официально прекращает свое существование. Туркменистан переходит к двухпалатному парламенту.

В вводе курултая как одного из институтов власти и заключается самая главная ошибка авторов проекта этой Конституции. Поймите, в современном мире есть всего три ветви власти. Каныбек Иманалиев

А у нас теперь хотят соорудить четвертую — в виде курултая. Нас уверяли, что это будет своего рода гарантия от перехода к диктатуре, центр сдержек и противовесов. Но это лукавство. Как может орган, который имеет право созывать только президент, стать заслоном авторитаризму? Это будет просто армия подхалимов, и больше ничего, согласитесь. Нам необходимо очищение именно от этого подхалимства.

— Могут ли власти использовать курултай для расправы с политическими оппонентами?

— Безусловно. Если в прежние годы роль устрашения и давления на тех, кто критикует власти, исполняла АКС ГКНБ, то теперь это будет курултай. Нас ждут репрессии пострашнее сталинских.

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А зачем тогда нужен парламент? Чем он будет заниматься? Высший законодательный орган страны превратится фактически в декорацию института президента и его аппарата.

— А что скажете насчет статьи, предусматривающей сокращение численности депутатского корпуса. Общественность неоднократно высказывала возмущение, что, мол, почему мы за свои деньги должны содержать 120 бездельников?

— Надо не численность парламентариев сокращать, а оптимизировать расходы бюджета на содержание Жогорку Кенеша. Но трогать численный состав — это означает нанести сокрушительный удар по парламентаризму. Нас пытаются убедить, что якобы в целях экономии. Блеф!

Если так пекутся о казенных деньгах, то пусть сократят содержание на госохрану президента. На эти цели, кстати, уходит 400 миллионов сомов. Каныбек Иманалиев

Новая власть — это просто образец принятия популистских решений. Вместо того чтобы заниматься реальным, а не дутым секвестрованием, выполняют работу «Тазалыка» — сносят заборы, пиар во время чумы какой-то. Их конституционная реформа такой же популизм и мифотворчество. В ней нет никакой необходимости. Основной закон можно менять, но когда в стране есть стабильность, а не брать нахрапом, нарушая все мыслимые сроки и процедуры. Где честная политическая конкуренция?

— Садыр Жапаров уверяет, что таково требование народа. Более того, он утверждает, что те, кто заявляет, будто Конституция написана под одного человека, вводят общество в заблуждение.

— Он сам вводит в заблуждение и себя и страну своими скоропалительными заявлениями. Если этот Основной закон не устанавливает суперпрезидентскую власть, то тогда на что документ ориентирован? Вы прочитайте, что там содержится в новеллах.

Президентский курултай, стопроцентно зависимые от президента судьи, местные чиновники, а премьер, вообще, с полномочиями только ленточки разрезать. Это не узурпация власти?

Ни Аскар Акаев, ни Курманбек Бакиев, имея опыт, образование, не смогли удержать такой объем власти, а Садыр Жапаров, ни дня не проработавший на госслужбе, с дипломом Физкультурного института, считает, что может. Каныбек Иманалиев

То, что они предлагают, — это не реформа, это профанация, толкающая Кыргызстан в пропасть беззакония. То, что это требование народа, — вранье. 5 октября люди вышли на митинг не за тем, чтобы переписали Конституцию. А против грязных выборов. И, самое важное, мы не имеем права забывать уроки 2005 года и 2010-го.

5 октября было торжество кыргызской демократии. Но спустя два дня знамя революции перехватил криминал. Каныбек Иманалиев

Если в 1999 году боевики вторглись на нашу территорию и захватили нашу землю, то сегодня деструктивные элементы захватили правовое поле и попрали все нормы закона.

— Чем нам грозит принятие такого варианта Конституции?

— Последствия очень плачевные. Кыргызстан может потерять $800 миллионов. Когда нет легитимной власти, не выделяют деньги. Из-за безответственности власть имущих мы на два года минимум останемся без финансовой помощи. От нас все отвернутся. Кыргызстан превратится в страну-изгоя.

Если мы допустим этот референдум, то рискуем потерять наш суверенитет. Каныбек Иманалиев

Я далек от мысли, что нынешние власть захватившие действуют по собственному наущению. Вероятнее всего, ими кто-то управляет, кто-то, кто не хочет, чтобы Кыргызстан не просто превратился в страну-пугало для мирового сообщества, но и поменял внешний вектор. А это чревато.

— Вы думаете, что кто-то из внешних игроков заинтересован в политической дестабилизации?

— Очень похоже на то. Знаю лично всех тех, кто сегодня верховодит или пытается управлять. Работал с ними в парламенте и никакими прогрессивными идеями, реформаторскими взглядами они не отличались. Но они очень оперативно сработали. А провернуть такую операцию можно, только имея определенную поддержку и большие деньги.

Поэтому призываю все прогрессивные силы сегодня объединиться и не допустить принятия этой позорной Конституции. Отступать некуда, иначе мы потеряем страну, потеряем свою свободу...