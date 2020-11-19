Новая редакция Конституции. Депутаты отзывают свои подписи

Экс-торага Жогорку Кенеша депутат Канат Исаев заявил на пресс-конференции в 24.kg, что несколько народных избранников, включая члена фракции «Кыргызстан» Бектена Сыдыгалиева, отозвали свои подписи под инициативой о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию.

По его словам, остановить нелегитимную конституционную реформу шестой созыв может, и депутаты должны это сделать. Иначе страна откатится в средневековье.

Канат Исаев считает, что автором новой редакции Основного закона фактически является сам Садыр Жапаров. Она противоречит всем международным и демократическим стандартам.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.