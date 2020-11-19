Новая редакция Конституции. Четыре депутата отреклись от подписей под проектом

Еще несколько депутатов заявили, что не ставили свои подписи под законопроектом о проведении референдума по принятию новой редакции Конституции.

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Нардеп Айгерим Бешимбаева сообщила журналистам, что не является инициатором проекта Основного закона и не ставила подпись.

О том, что не знаком с новой редакцией Конституции, заявил и депутат Аалы Карашев. По его словам, народный избранник не является инициатором и автором, в написании не участвовал.

Ранее один из инициаторов член фракции «Ата Мекен» Эмиль Токтошев заявил, что не ставил свою подпись и был введен в заблуждение коллегами. «То, что я являюсь автором этого проекта, узнал в социальных сетях. Я согласился участвовать в процессе по изменению Конституции как приверженец парламентаризма. Вчера, когда я спросил, мне дали уже готовый проект. И я сразу заявил, что против таких изменений», — прокомментировал он.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов также опроверг, что подписывал новый проект Основного закона.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.