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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Депутат узнал из соцсетей, что является автором

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев узнал в соцсетях, что является одним из инициаторов нового проекта Конституции. Об этом он сообщил сегодня.

По его словам, 16 ноября он дал согласие на создание инициативной группы для внесение изменений в Основной закон страны.

«То, что я являюсь автором этого проекта, узнал в социальных сетях. Я согласился участвовать в процессе по изменению Конституции как приверженец парламентаризма. Вчера, когда я спросил, мне дали уже готовый проект.  И я сразу заявил, что против таких изменений», —  прокомментировал Эмиль Токтошев.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173475/
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