Омурбек Текебаев о новой Конституции: Садыра Жапарова толкают на путь Бакиева

Сегодня в эфире передачи «Азаттык» депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что проект новой Конституции незаконен.

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Автор проекта нового Основного закона заместитель руководителя аппарата президента Бектур Зулпиев заявил, что народ не может вечно жить по Конституции, автором которой является Омурбек Текебаев.

«Если посмотреть Конституцию 2010 года, статья 114 тоже была спорной. Там говорилось только о том, что нельзя вносить изменения в действующий Основной закон, но там ничего не сказано про новую редакцию или внесение дополнений. Что тогда значат права людей, которые могут выразить свое мнение на референдуме?» — задал вопрос он.

Омурбек Текебаев ответил, что все должно быть по закону. «Вы никто! Нельзя делать так, как вздумается, вы никто! Вы можете обмануть Ташиева и Жапарова, но не юристов, не историю и людей. Где сейчас Бакиев? Вы и Жапарова толкаете на этот путь», — сказал он.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.