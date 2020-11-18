23:20
USD 84.80
EUR 100.69
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Омурбек Текебаев о новой Конституции: Садыра Жапарова толкают на путь Бакиева

Сегодня в эфире передачи «Азаттык» депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что проект новой Конституции незаконен.

Читайте по теме
Автором новой редакции Конституции является кадр Бакиева Бектур Зулпиев

Автор проекта нового Основного закона заместитель руководителя аппарата президента Бектур Зулпиев заявил, что народ не может вечно жить по Конституции, автором которой является Омурбек Текебаев.

«Если посмотреть Конституцию 2010 года, статья 114 тоже была спорной. Там говорилось только о том, что нельзя вносить изменения в действующий Основной закон, но там ничего не сказано про новую редакцию или внесение дополнений. Что тогда значат права людей, которые могут выразить свое мнение на референдуме?» — задал вопрос он.

Омурбек Текебаев ответил, что все должно быть по закону. «Вы никто! Нельзя делать так, как вздумается, вы никто! Вы можете обмануть Ташиева и Жапарова, но не юристов, не историю и людей. Где сейчас Бакиев? Вы и Жапарова толкаете на этот путь», — сказал он.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173596/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Нет Ханституции! В Бишкеке пройдет мирный марш против депутатской инициативы
Новая редакция Конституции. Налицо нарушение системы сдержек и противовесов
Новая редакция Конституции. Эксперт об очередной попытке ввести в стране цензуру
Новая редакция Конституции: инициатива депутатов Жогорку Кенеша нелегитимна
Новая редакция Конституции. В основе проекта лежит антинародная цель
Новый проект Конституции. Кыргызстан станет средневековым государством
Новая редакция Конституции. Зайнидин Курманов о бесполезности перекройки
Кто пишет новую Конституцию и почему тайно, рассказал Нургазы Анаркулов
Депутаты не нарушают Конституцию. Пресс-служба Жогорку Кенеша ответила юристам
Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
Популярные новости
Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от&nbsp;чимкириков Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от чимкириков
Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за&nbsp;1,5 месяца выспался Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Стала известна дата проведения референдума по&nbsp;изменению Конституции Кыргызстана Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
Бизнес
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
18 ноября, среда
23:14
Венецианская палата дала свое заключение о легитимности шестого созыва Венецианская палата дала свое заключение о легитимности...
22:49
Открылась онлайн-выставка к 140-летию поэта Александра Блока
22:37
Депутата Мирлана Жеенчороева вызывали на допрос в МВД
22:32
Назван самый сексуальный мужчина 2020 года по версии People
22:28
Омурбек Текебаев о новой Конституции: Садыра Жапарова толкают на путь Бакиева