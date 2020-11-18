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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Автором новой редакции Конституции является кадр Бакиева Бектур Зулпиев

В Жогорку Кенеше не знают, кто автор проекта новой редакции Конституции. Руководитель пресс-службы парламента Индира Куралбекова посоветовала журналисту 24.kg обратиться по номеру телефона, указанному на сайте ЖК под опубликованным законопроектом.

На сайте сообщается, что предложения и замечания принимаются по номеру 0312638692. По указанному номеру с 13.00 сегодня никто трубку не берет.

«Мы сейчас выяснили, что это номер приемной депутата Акылбека Жапарова. Но мы не знаем, почему они не отвечают на звонки», — сказала руководитель пресс-службы парламента.

Отметим, ранее руководитель пресс-службы президента Нургазы Анаркулов сообщил, что проект Конституции подготовлен парламентом. 

В свойствах документа автором проекта новой редакции Основного закона указан заместитель руководителя аппарата главы государства Бектур Зулпиев. Документ создан 13 ноября. 

Бектур Зулпиев был ближайшим соратником свергнутого президента Курманбека Бакиева. С 2005 года возглавлял юридический отдел аппарата главы государства, с 2009-го руководил юридической службой аппарата президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173571/
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