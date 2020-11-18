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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новый проект Конституции. Кыргызстан станет средневековым государством

Неизвестные авторы новой Конституции хотят сделать из свободного и демократического Кыргызстана средневековое государство, где правит один хан и все решается только по его воле. Об этом говорится в заявлении политической партии «Реформа».

Отмечается, что главным завоеванием революции 2010 года было ограничение власти президента одним сроком без права переизбрания. Это сделали, чтобы препятствовать узурпации и обеспечить сменяемость власти, и эта норма тоже убрана из проекта новой Конституции.

Мы боялись, что новая власть во главе с Садыром Жапаровым вернет нас во времена бакиевщины. Но даже бакиевская Конституция была во много раз лучше, она устанавливала хоть какой-то баланс властей.

из обращения политпартии «Реформа»
Активисты партии подчеркивают, что в предлагаемом проекте Конституции нарушаются такие основополагающие права, как свобода слова, за которую теперь можно преследовать, единый народ Кыргызстана разделяется на «кыргызский» и «братские», роль парламента сводится к простому утверждению законов.
 
«Проект Конституции выдвинули с грубейшими нарушениями всех возможных регламентов и законов. Он выдвигается парламентом, чей срок полномочий истек, чей мандат давно не действует, который потерял и юридическое, и моральное право принимать какие-либо законы, не то что выдвигать проект Конституции без всякого обсуждения, без консультаций с обществом, в нарушение всех процедур. Мы призываем все здоровые силы общества сплотиться и не допустить узурпации власти через принятие новой Конституции. Дорогие кыргызстанцы, подумайте, готовы ли вы отдать всю власть в руки одного человека? Весь цивилизованный мир идет по пути парламентаризма, нас хотят отбросить назад к бедности и диктатуре. В современном мире ни один человек не может управлять целой страной, эти времена давно прошли», — отмечают в партии.

Обращаемся к Садыру Жапарову. Вы обещали, что новая Конституция будет разрабатываться конституционным совещанием с привлечением всех слоев общества, юристов, общественных деятелей, что она станет подлинно народной. Вы лжец. На деле она была разработана без всякой огласки и неизвестными лицами. Одумайтесь, вспомните уроки прошлого.

из обращения партии «Реформа»

«Попытка узурпировать власть в Кыргызстане всегда заканчивалась свержением народом узурпатора, и вы (Садыр Жапаров) не избежите этой участи. Мы обращаемся также к международным партнерам, в первую очередь к ПРООН и USAID с требованием не финансировать проведение референдума, который положит конец демократии и свободам в стране. Мы призываем всех граждан защитить свободный Кыргызстан. Еще ничего не потеряно», — говорится в обращении политпартии.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173478/
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