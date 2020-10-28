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Власть

Великое расчехление. Дастан Бекешев о рисках поправок в Уголовный кодекс

Депутат Дастан Бекешев считает, что поправки в Уголовный кодекс, предложенные Садыром Жапаровым, таят в себе большие риски. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

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По его словам, сегодня на заседании парламента не было кворума для голосования. Однако, несмотря на это, «законопроекты были приняты пачками, даже счет потерял».

«Но я успел со всеми ознакомиться. Грядет великое расчехление. В Уголовный кодекс вносят поправки, по которым за 60 дней хотят пополнить бюджет. Это идея Садыра Жапарова. Он хочет заставить «кустурганский», то есть «вырыгать» все, что люди воровали и воруют», — говорит нардеп.

Дастан Бекешев опасается, что правоохранительные органы станут злоупотреблять этой нормой закона.

Он отмечает, что предлагается внести поправки в УК КР, согласно которым подозреваемым по экономическим преступлениям предлагается дать 60 дней, чтобы они выплатили ущерб. «Если человека посадили в СИЗО по статьям «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от налогов», «Экономическая контрабанда», «Коммерческий подкуп», «Коррупция» и другим и он решил сотрудничать со следствием, то может уплатить ущерб. В зависимости от статьи будет двойной или однократный, а по коррупции прописан тройной размер. К примеру, если ущерб в 100 тысяч, то задержанный должен выплатить в два раза больше — 200 тысяч сомов или в три раза — 300 тысяч», — пояснил депутат.

Он подчеркивает, что в программе Садыра Жапарова прописан этот пункт, как за 60 дней выжать со многих людей деньги в бюджет. «29 декабря, когда Садыр Жапаров будет кандидатом в президенты, он скажет: видите, я 200 человек заставил вырыгать то, что они когда-то съели, и пополнить наш бюджет», — говорит Дастан Бекешев.

«Я боюсь, что правоохранительные органы начнут злоупотреблять: поймают бизнесмена и привлекут за уклонение от уплаты налогов. Каждый согласится отдать деньги, чем сидеть в СИЗО. Есть большие риски по этому законопроекту», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171173/
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