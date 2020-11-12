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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В ЦИК не знают, как возвращать партиям избирательный залог

В ЦИК не знают, как возвращать партиям избирательный залог.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова, в законодательстве нет такой нормы, чтобы деньги возвращались политическим организациям в случае аннулирования итогов выборов. ЦИК просит парламент разрешить эту коллизию. Депутаты пока к обсуждению этого вопроса не приступали.

Отметим, что партии «Реформа» и «Бир Бол» грозят Центризбиркому судом, если деньги не будут возвращены. Остальные политобъединения также настаивают на возвращении 5 миллионов сомов.

Напомним, что накануне и. о. президента Садыр Жапаров подписал пакет поправок в избирательное законодательство.

Уточняется, что один из пунктов гласит: залог возвращается кандидатам в президенты, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании (ранее было не менее 5 процентов).
Ссылка: https://24.kg/vlast/172692/
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